Nuovo colpo di scena a Sanremo 2022 causa Covid: è accaduto ad uno dei protagonisti (Di domenica 30 gennaio 2022) Sanremo 2022 è alle porte e gli imprevisti non sono ben accetti a pochi giorni dall’inizio: colpo di scena per il Teatro Ariston Nonostante i rigidi protocolli osservati in Rai ed ancor più al Teatro Ariston, questo Sanremo 2022 era cominciato con la positività al Covid di Aka7even, di un orchestrale, di un operaio e L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 30 gennaio 2022)è alle porte e gli imprevisti non sono ben accetti a pochi giorni dall’inizio:diper il Teatro Ariston Nonostante i rigidi protocolli osservati in Rai ed ancor più al Teatro Ariston, questoera cominciato con la positività aldi Aka7even, di un orchestrale, di un operaio e L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Pontifex_it : Seguo con preoccupazione l’aumento delle tensioni che minacciano di infliggere un nuovo colpo alla pace in Ucraina… - Gazzetta_it : Milan, colpo baby: preso Lazetic, in Serbia è 'il nuovo Vlahovic' - East_10 : Kulucoso era stato il loro sensazionale colpo di mercato, avevano bruciato la concorrenza dell'Inter, per i giornal… - nuovaferrara : Ufficiali gli ingaggi del portiere (Alfonso) e del centrocampista. Il nuovo dieci dei bianzazzurri é Zanellato in a… - lockifra : RT @LAROMA24: Roma Femminile, nuovo colpo: arriva la norvegese Haug dal Lillestrom #AsRoma -