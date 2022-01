Nandez alla Juve ancora possibile: la richiesta di Giulini (Di domenica 30 gennaio 2022) per lasciare vestire all’uruguaiano la maglia bianconera La Juve è statenata e non molla la presa per Nandez del Cagliari. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, infatti, la trattativa con i sardi per portare il centrocampista a Torino è ancora in piedi a prescindere all’arrivo di Zakaria. Il Cagliari per Nandez vuole 20 milioni di euro bonus inclusi. La decisione definitiva sarà presa nelle prossime ore di mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) per lasciare vestire all’uruguaiano la maglia bianconera Laè statenata e non molla la presa perdel Cagliari. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, infatti, la trattativa con i sardi per portare il centrocampista a Torino èin piedi a prescindere all’arrivo di Zakaria. Il Cagliari pervuole 20 milioni di euro bonus inclusi. La decisione definitiva sarà presa nelle prossime ore di mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

