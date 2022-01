Meloni: “In questo momento non siamo alleati di Lega e Fi” (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – ”In questo momento no”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, risponde in un’intervista al Corriere della sera se Fratelli d’Italia sia ancora alleata con Berlusconi e Salvini all’indomani della rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale. “Mi sembra che abbiano preferito l’alleanza col centrosinistra – aggiunge – sia per Draghi sia per Mattarella. Se per fare una prova manca un terzo indizio, quello è la legge elettorale: c’è chi cercherà di cambiarla in senso proporzionale. Se ci staranno, ci sarà poco da aggiungere, perché con il proporzionale si riproduce la palude degli ultimi governi”. Secondo Meloni nel centrodestra non si è voluto tentare la partita del Quirinale ”per paura. Non solo dei partiti del centrodestra, ma di tantissimi in Parlamento. Hanno barattato sette anni di ... Leggi su italiasera (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – ”Inno”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, risponde in un’intervista al Corriere della sera se Fratelli d’Italia sia ancora alleata con Berlusconi e Salvini all’indomani della rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale. “Mi sembra che abbiano preferito l’alleanza col centrosinistra – aggiunge – sia per Draghi sia per Mattarella. Se per fare una prova manca un terzo indizio, quello è la legge elettorale: c’è chi cercherà di cambiarla in senso proporzionale. Se ci staranno, ci sarà poco da aggiungere, perché con il proporzionale si riproduce la palude degli ultimi governi”. Secondonel centrodestra non si è voluto tentare la partita del Quirinale ”per paura. Non solo dei partiti del centrodestra, ma di tantissimi in Parlamento. Hanno barattato sette anni di ...

