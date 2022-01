(Di domenica 30 gennaio 2022) Nel nuovo appuntamento del 30 gennaio su Retequattro spazio anche alla politica tra crisi e covid, ospite Al Bano Domani, domenica 30 gennaio, in prima serata su Retequattro, a “– Prima serata”, il programma di approfondimento di Videonews, Veronica Gentili ospiterà Paolo Del Debbio, Maurizio Belpietro e Vittorio Sgarbi per commentare quanto accaduto in questi giorni di candidature a vuoto tra schede bianche e nomi fantasiosi. Al Bano, ospite della serata, spiegherà perché voleva cantare L’Inno di Mameli sotto al Quirinale dedicandolo al presidente Sergio Mattarella. Sullo sfondo delle giostre politiche, il grido d’allarme degli imprenditori. In un documento esclusivo, il caso della super truffa di un imprenditore edile che ha intascato milioni tra bonus e ristori. Il punto suidi, un “viaggio” nella mente ...

ilriformista : Già radiato dall’Ordine dei medici, #Petrella è stato arrestato oggi per omicidio colposo: un suo paziente è morto… - Lopinionista : Medici base tra burocrazia e richieste di esenzioni a Controcorrente - infoitsalute : 'La medicina generale è al collasso', arriva la denuncia per il troppo carico sui medici di base - infoitsalute : I medici di base del Lazio protestano: “Ora basta, siamo al collasso” - PCagnan : I medici di base contro la Regione «Basta accuse, riveda la sanità» -

Ultime Notizie dalla rete : Medici base

Camilla Canepa,sapevano di AstraZeneca/ Ma in cartella clinica non c'è VACCINO ALLA FIGLIA, ... come la di lei madre no vax, i quali rifiutano il vaccino sulladi improbabili fake news e ......per creare una collaborazione stretta tra i docenti universitari e iospedalieri per le attivita di ricerca e assistenza, Al momento sono attivi solo i corsi delle discipline diche non ...Bastano pochi chilometri e sembra di entrare in un altro mondo, che non comunica con i propri vicini di casa. Succede anche questo, nell'ondata più caotica della pandemia. E non si ...VENEZIA. «Dovrebbe essere noto al dottor Flor e alla politica regionale che il medico di medicina generale non può essere emarginato al ruolo di “tamponatore”, ma deve curare le persone. Questo compit ...