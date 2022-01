LIVE Ciclocross, Mondiali 2022 in DIRETTA: iniziata la gara! Parte subito bene Lars Van der Haar (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:31 Ottima la Partenza di Van der Haar e di Vanthourenhout, leggermente più arretrai Pidcock e Iserbyt. 21:30 PARTITA LA gara! 21:29 Corridori ormai schierati sulla griglia di Partenza. La prima fila presenta Van der Haar, Iserbyt, Vanthourenhout, Aerts, Pidcock insieme ad altri due belgi, Laurens Sweeck e Toon Vandebosch e il neerlanderse Corné Van Kessel. 21:27 Non ci saranno italiani in gara. L’unico iscritto, Jakob Dorigoni, è stato fermato dal protocollo anticovid, ancor prima di partire per gli Stati Uniti. 21:25 Vedremo quindi per l’ultima volta in questa settimana il percorso del Centennial Park di Fayetteville, un percorso molto veloce che non lascia un attimo per rifiatare. I più adatti a questo tipo di tracciato ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:31 Ottima lanza di Van dere di Vanthourenhout, leggermente più arretrai Pidcock e Iserbyt. 21:30 PARTITA LA21:29 Corridori ormai schierati sulla griglia dinza. La prima fila presenta Van der, Iserbyt, Vanthourenhout, Aerts, Pidcock insieme ad altri due belgi, Laurens Sweeck e Toon Vandebosch e il neerlanderse Corné Van Kessel. 21:27 Non ci saranno italiani in gara. L’unico iscritto, Jakob Dorigoni, è stato fermato dal protocollo anticovid, ancor prima di partire per gli Stati Uniti. 21:25 Vedremo quindi per l’ultima volta in questa settimana il percorso del Centennial Park di Fayetteville, un percorso molto veloce che non lascia un attimo per rifiatare. I più adatti a questo tipo di tracciato ...

Advertising

infoitsport : LIVE Ciclocross, Mondiali 2022 in DIRETTA: occasione iridata per tanti, Pidcock e Iserbyt i favoriti - ILENIALazzaro : RT @C_C_Podcast: La programmazione della settimana per quanto riguarda le nostre live #twitch: - Mercoledì 02/02 ore 18.30 speciale sui Mo… - C_C_Podcast : La programmazione della settimana per quanto riguarda le nostre live #twitch: - Mercoledì 02/02 ore 18.30 speciale… - zazoomblog : LIVE Ciclocross Mondiali 2022 in DIRETTA: occasione iridata per tanti Pidcock e Iserbyt i favoriti - #Ciclocross… - infoitsport : LIVE Ciclocross, Mondiali Elite donne 2022 in DIRETTA: SILVIA PERSICO È BRONZO MONDIALE! Marianne Vos batte Brand p… -