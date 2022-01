Jolanda De Rienzo | scollatura da sogno | il vestito non le tiene

(Di domenica 30 gennaio 2022) Donna di una bellezza sconvolgente ma soprattutto giornalista di valore; lei èDe, grande tifosa di una squadra di Serie A. Lei è una giornalista molto tifosa del Napoli; seguita su Instagram, Youtube e spesso ospite su Twitch, della trasmissione OCW Sport, andiamo alla scoperta diDee dell’uomo capace di farla innamorare. InstagramUna donna che ha sempre avuto ben chiare le idee su quale dovesse essere il suo futuro; il percorso diDeparte dagli studi universitari, dalla laurea ottenuta in Scienze della comunicazione. Inizialmente, però, la sua carriera parte dal un programma, “Restate con noi” interamente dedicato al benessere. La sua grande passione per il calcio la porterà, nel 2014, a partecipare al primo programma sportivo, Gol Show. ...

Immediata la risposta della giornalistaDeche spiega: 'Spalletti non si è mai lamentato delle assenze' . TIKI TAKA , LITE TRA AURIEMMA E CRUCIANI Arriva la stilettata di Giuseppe ...Saranno ospiti della serata il procuratore sportivo Andrea D'Amico , il noto tifoso bianconero Francesco Oppini ed i giornalistiDee Seraj El Kreshini . In studio ci saranno come ...Jolanda De Rienzo in una pausa caffè prima di tornare al lavoro, fascino seducente e incontenibile per la giornalista ...A Tiki Taka è andato in scena un dibattito tra Jolanda De Rienzo e Auriemma su Insigne e la posizione del Napoli al momento dell'addio ...