Il centrodestra unito non esiste più, Meloni: 'È da rifondare'. Il day after Mattarella bis sancisce la rottura (Di domenica 30 gennaio 2022) Uno scenario che, riportano fonti della Lega citate da TGCom24, porterà a giorni ad un Consiglio Federale della Lega , con all'ordine del giorno una " profonda riflessione sul centrodestra ". Da ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 30 gennaio 2022) Uno scenario che, riportano fonti della Lega citate da TGCom24, porterà a giorni ad un Consiglio Federale della Lega , con all'ordine del giorno una " profonda riflessione sul". Da ...

Advertising

Antonio_Tajani : Oggi il centrodestra unito voterà per Elisabetta Casellati, Presidente del Senato e seconda carica dello Stato. Una… - matteosalvinimi : Sto lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità, donne e… - borghi_claudio : @FaviaFrancesco Semplice: se il centrodestra si fosse 'rotto' un anno fa con la creazione della maggioranza 'ursula… - Zamberlett : RT @ItalicaTestudo: Forza Italia, che si vantava di aver fondato il #centrodestra unito, si divide pure per la #Casellati #Salvini e la #Le… - LNN999 : RT @ItalicaTestudo: Forza Italia, che si vantava di aver fondato il #centrodestra unito, si divide pure per la #Casellati #Salvini e la #Le… -