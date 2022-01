Grande Fratello Vip | Delia Duran si toglie la fede e lascia Alex | Lo lascio! Sono una donna libera! la reazione di Soleil

Advertising

petergomezblog : Ergastolo ostativo, Di Battista: “Eliminarlo è il più grande regalo alle mafie”. Salvatore Borsellino: “Vanifichiam… - StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - LucreziaSecondi : Regia x i #basciagoni che sono in piscina perfavore grande fratello #GrandeFratello - TeamElia3 : RT @solesupporter: La valigia la controllano, il Grande Fratello è al corrente di tutto. Visto il caos che si è scatenato sui social, è ovv… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

... mentre si parlava di Alex Belli e Delia Duran e di amore libero, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto chiedere alle due opinioniste delVip, a Sonia Bruganelli in particolare, ...Manuel Bortuzzo si racconta a cuore aperto dopo il ritiro dalla Casa delVip . Ospite nel salotto di Verissimo , il giovane nuotatore ripercorre il suo percorso a Cinecittà e riceve la visita a sorpresa in studio di una delle figure fondamentali che l'hanno ...Alcuni inquilini del Grande Fratello Vip avrebbero smascherato Delia Duran, colta in fragrante. La rivelazione di Jessica che crea il caos ...Al Grande Fratello Vip l’ingresso di Delia Duran modifica gli equilibri fra i concorrenti e l’attenzione che Alessandro Basciano riserva alla nuova inquilina e moglie di Alex ...