“E’ la fine della Pandemia”. Finalmente l’annuncio che tutto il mondo stava aspettando: cos’hanno scoperto (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’epidemiologo Carlo La Vecchia, che insegna all’università di Milano, oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera si sbilancia su quando finirà la Pandemia. E dice che entro un mese i contagi saranno in calo, mentre per Pasqua saremo fuori dall’emergenza. «Ufficialmente i contagiati con Omicron, che ha iniziato la sua ascesa a metà dicembre, sono 5 milioni, ma possiamo presumere che siano ben oltre il doppio considerando che molti positivi sono asintomatici o paucisintomatici e solo per pochi giorni», esordisce La Vecchia. Che poi si spinge a pronosticare cosa succederà nelle prossime settimane: «Il numero di nuovi contagi quotidiani è aumentato rapidamente fino a metà gennaio, poi c’è stato uno stallo e dal 20 è iniziata una lenta discesa, che dovrebbe accentuarsi nella seconda metà di febbraio». E quindi è soltanto ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’epidemiologo Carlo La Vecchia, che insegna all’università di Milano, oggi in un’intervista rilasciata al CorriereSera si sbilancia su quando finirà la. E dice che entro un mese i contagi saranno in calo, mentre per Pasqua saremo fuori dall’emergenza. «Ufficialmente i contagiati con Omicron, che ha iniziato la sua ascesa a metà dicembre, sono 5 milioni, ma possiamo presumere che siano ben oltre il doppio considerando che molti positivi sono asintomatici o paucisintomatici e solo per pochi giorni», esordisce La Vecchia. Che poi si spinge a pronosticare cosa succederà nelle prossime settimane: «Il numero di nuovi contagi quotidiani è aumentato rapidamente fino a metà gennaio, poi c’è stato uno stallo e dal 20 è iniziata una lenta discesa, che dovrebbe accentuarsi nella seconda metà di febbraio». E quindi è soltanto ...

Advertising

borghi_claudio : #Mattarella presidente. La fine della corretta rappresentanza politica parlamentare. Molto buia è la notte. - chedisagio : Che dice, segretario @EnricoLetta? Alla fine della fiera forse, come alleato, @matteorenzi è meglio di @GiuseppeConteIT, no? - GiovaAlbanese : #Gatti è un'idea della #Juventus, che può anche diventare una concreta trattativa di fine #calciomercato. Anche se… - Baldu_Official : @rprat75 ma poi, ripensandoci, che ne diciamo (col senno di poi) della chiamata super greedy di Reid a fine primo t… - ossoropul : +ELEZIONI PORTOGALLO+ Contro le previsioni della vigilia, in #Portogallo il centrosinistra ottiene la maggioranza d… -

Ultime Notizie dalla rete : fine della Morì a 46 anni dopo il vaccino con Astrazeneca, la perizia: 'I medici non hanno colpe' A Nordest si tratta della prima perizia che accerta l'esistenza di una correlazione tra morte per ... La letteratura scientifica iniziò ad occuparsi del problema dalla fine di marzo del 2021 segnalando ...

Editoriali: L'eredità di mons. Negri, testimone della verità - Vincenzo Sansonetti 'Il laicismo ha esplicitamente messo a tema la fine della Chiesa'. Nell'indifferenza di tanti, anche ai vertici della Gerarchia, siamo di fronte a quello che si presenta come 'l'attacco finale alla vita della Chiesa e alla sua esistenza'. Ma senza ...

L'inizio e la fine della povertà La Stampa Napoli, decisione definitiva: a fine stagione Ospina in uscita Alex Meret sorpassa David Ospina nella corsa a primo portiere del Napoli. A giugno, il colombiano classe ’88 potrebbe lasciare i partenopei. Di contro il friulano, campione d’Europa con la Nazionale, ...

Tomaso Trussardi parla della separazione da Michelle Hunziker. E tira una frecciata a Eros Ramazzotti Dopo lo scarno comunicato di una decina di giorni fa , in cui insieme a Michelle Hunziker annunciavano la separazione, Tomaso Trussardi ha deciso di raccontare la fine di uno degli amori più gossippat ...

A Nordest si trattaprima perizia che accerta l'esistenza di una correlazione tra morte per ... La letteratura scientifica iniziò ad occuparsi del problema dalladi marzo del 2021 segnalando ...'Il laicismo ha esplicitamente messo a tema laChiesa'. Nell'indifferenza di tanti, anche ai verticiGerarchia, siamo di fronte a quello che si presenta come 'l'attacco finale alla vitaChiesa e alla sua esistenza'. Ma senza ...Alex Meret sorpassa David Ospina nella corsa a primo portiere del Napoli. A giugno, il colombiano classe ’88 potrebbe lasciare i partenopei. Di contro il friulano, campione d’Europa con la Nazionale, ...Dopo lo scarno comunicato di una decina di giorni fa , in cui insieme a Michelle Hunziker annunciavano la separazione, Tomaso Trussardi ha deciso di raccontare la fine di uno degli amori più gossippat ...