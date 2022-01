Dal River arriva la conferma: c’è l’accordo! (Di domenica 30 gennaio 2022) Il presidente del River Plate, Jorge Brito, ha confermato in queste ore, ai microfoni di ESPN, il trasferimento del gioiellino classe 2001 Julian Alvarez al Manchester City alla corte di un certo Pep Guardiola. Oltre a questo, però, è arrivata anche un’altra conferma: Alvarez River Plate Manchester CityIl talento argentino, prima di trasferirsi in Inghilterra, rimarrà in prestito al River fino a fine stagione. Queste le parole pronunciate dal presidente: “C’è l’accordo, ma rimarrà con noi in prestito fino al 7 luglio. Era chiaro che un top club avrebbe pagato la sua clausola di rescissione“. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) Il presidente delPlate, Jorge Brito, hato in queste ore, ai microfoni di ESPN, il trasferimento del gioiellino classe 2001 Julian Alvarez al Manchester City alla corte di un certo Pep Guardiola. Oltre a questo, però, èta anche un’altra: AlvarezPlate Manchester CityIl talento argentino, prima di trasferirsi in Inghilterra, rimarrà in prestito alfino a fine stagione. Queste le parole pronunciate dal presidente: “C’è l’accordo, ma rimarrà con noi in prestito fino al 7 luglio. Era chiaro che un top club avrebbe pagato la sua clausola di rescissione“. Matteo Brignone

