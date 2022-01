Covid | è morta la bambina di due anni trasportata d’urgenza da Catanzaro a Roma | era stata trasferita sabato 29 gennaio

(Di domenica 30 gennaio 2022) Èladi dueche nel pomeriggio di29eradaall’ospedale Bambino Gesù di. La piccola, positiva al, era in condizioni gravi a causa di un’insufficienza respiratoria. Arrivata acon un C-130 dell’Aeronautica militare, la bimba, purtroppo, non ce l’ha fatta. Lo riporta il Corriere della Sera. Prima di arrivare al “Pugliese Ciacco” di, la piccola era ricoverata all’ospedale di Crotone. Poi il peggioramento delle sue condizioni ha reso necessario il trasferimento immediato nel presidio della Capitale. A richiedere il trasporto, ieri, è ...

...all'ospedale Bambino Gesù di Roma dove era stata trasferita ieri con un volo militare da Catanzaro a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute dopo essere risultata positiva al...Entrambi sono risultati positivi al. Nell'appartamento che versava in condizioni non proprio ... Anziana trovatain casa a Ostia: non si avevano notizie da 5 giorni, ipotesi maloreÈ morta la bambina di due anni che nel pomeriggio di sabato 29 gennaio era stata trasferita d’urgenza da Catanzaro all’ospedale Bambino Gesù di Roma. La piccola, positiva al Covid, era in condizioni g ...ROMA - Non ce l'ha fatta Ginevra, la bambina di 2 anni ricoverata all'ospedale Bambino Gesù di Roma dove era giunta in elisoccorso dal ...