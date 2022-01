Covid, bimba di due anni muore in ospedale (Di domenica 30 gennaio 2022) Catanzaro, 30 gennaio 2022 - Covid, una bambina di 2 anni è morta nella notte all'ospedale Bambino Gesù di Roma dove era stata trasferita ieri dalla Calabria a causa dell'aggravarsi delle sue ... Leggi su quotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Catanzaro, 30 gennaio 2022 -, una bambina di 2è morta nella notte all'Bambino Gesù di Roma dove era stata trasferita ieri dalla Calabria a causa dell'aggravarsi delle sue ...

ItalianAirForce : Un volo urgente Lamezia Terme-Ciampino si è da poco concluso. A bordo una bimba di 2 anni positiva al #Covid, in im… - SkyTG24 : Covid, bimba di 2 anni trasferita d'urgenza da Catanzaro a #Roma con volo aeronautica - SM_Difesa : Una bimba di 2 anni positiva al #Covid in imminente pericolo di vita per una grave insufficienza respiratoria trasp… - zazoomblog : Covid bimba di due anni muore in ospedale - #Covid #bimba #muore #ospedale - katiaamore : RT @FranceskoNew: @salvo_fedele Sollevi un punto fondamentale sulla situazione ospedaliera calabrese dopo 2 anni di pandemia. Forse in @La_… -