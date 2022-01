Covid, ancora troppa riluttanza all'idea di diminuire le restrizioni: ecco chi ha davvero paura della normalità (Di domenica 30 gennaio 2022) Come all'esordio dell'epidemia c'era in tanti una brama, un fregola, una voglia da matti di rinchiudere, di controllare, di spiare, di pedinare, di schedare, di multare, così oggi, in altrettanti, c'è riluttanza, resistenza o proprio avversione all'idea che la rigidità di quel complesso repressivo sia attenuata. E come allora quella propensione non era proporzionata alle esigenze di contenimento del virus, salvo credere che fosse davvero necessario perquisire la spesa del pensionato per vedere se si era trattenuto troppo al supermercato, così, ora, chi perde le staffe anche per la sola ipotesi che ci si immetta in un corso di normalità non teme la recrudescenza dell'infezione, bensì di dover rinunciare alla tranquillità dell'emergenza, al riposante stato di assedio, alla stabilità sonnolenta della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Come all'esordio dell'epidemia c'era in tanti una brama, un fregola, una voglia da matti di rinchiudere, di controllare, di spiare, di pedinare, di schedare, di multare, così oggi, in altrettanti, c'è, resistenza o proprio avversione all'che la rigidità di quel complesso repressivo sia attenuata. E come allora quella propensione non era proporzionata alle esigenze di contenimento del virus, salvo credere che fossenecessario perquisire la spesa del pensionato per vedere se si era trattenuto troppo al supermercato, così, ora, chi perde le staffe anche per la sola ipotesi che ci si immetta in un corso dinon teme la recrudescenza dell'infezione, bensì di dover rinunciare alla tranquillità dell'emergenza, al riposante stato di assedio, alla stabilità sonnolenta...

Advertising

Corriere : Il bollettino: 137.147 nuovi casi e 377 morti. Tasso stabile al 13,7% Ricoveri e intensive ancora in calo - fattoquotidiano : Non autosufficienza, l’Assistenza domiciliare crolla sotto il Covid e le famiglie restano sole: “Dopo due anni siam… - Vpoliti1Logical : @ladyonorato Nelle mani del popolo subito. Sono ancora convinti i vaccinati che la gente muoia di covid ? Me lo chi… - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Covid, ancora più di mille nuovi casi e 2 decessi - MZarolfi : RT @aledige: Dai, ancora un paio di giorni a sbavare per #Mattarella e poi si ritorna al terrore della #pandemia che siamo un po’ in astine… -