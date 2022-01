Corea del Nord, Usa: "Non ci sono condizioni per incontro Biden - Kim" (Di lunedì 31 gennaio 2022) Gli Stati Uniti condannano i lanci di missili della Corea del Nord. Lo afferma un funzionario dell'amministrazione Biden, sottolineando come gli Usa restano impegnati alla diplomazia con Pyongyang che,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 31 gennaio 2022) Gli Stati Uniti condannano i lanci di missili delladel. Lo afferma un funzionario dell'amministrazione, sottolineando come gli Usa restano impegnati alla diplomazia con Pyongyang che,...

Advertising

Agenzia_Ansa : Quello lanciato oggi dalla Corea del Nord è il suo missile più potente dal 2017, secondo Seul #ANSA - RaphaelRaduzzi : Anche se è solo l'ennesimo nome da 'bruciare' per arrivare al vero derby tra Mattarella e Draghi, il fatto che il… - Noninfluente : RT @eziamor: #tg1 ma la lettera del bambino scritta a #Mattarella?????? Ma che telegiornale è? Altro che Corea del Nord!???? - LittleL1897 : RT @lllll66099563: In tutto il mondo si parla del Canada. Tranne in Italia e in nord Corea. Forse. #FreedomConvoy2022 #OttawaConvoy #Canada… - amalajz4 : @martamacbeal @fattoquotidiano Roba da Corea Del nord eleggere la capa dei servizi segreti e non sono certo renzian… -