Autolinee Toscane: autisti malati e in quarantena (395), disagi il 31 gennaio. Le province con disservizi (Di domenica 30 gennaio 2022) Nonostante sia data priorità a corse scolastiche e per pendolari, grazie anche al contributo degli autisti che si rendono disponibili a coprire i turni scoperti con straordinari, si prevedono criticità nelle province di Firenze, Prato, Lucca, Pisa, Pistoia, Massa Carrara e Siena anche se non si escludono altri disservizi, non preventivati, nelle restanti province. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 30 gennaio 2022) Nonostante sia data priorità a corse scolastiche e per pendolari, grazie anche al contributo degliche si rendono disponibili a coprire i turni scoperti con straordinari, si prevedono criticità nelledi Firenze, Prato, Lucca, Pisa, Pistoia, Massa Carrara e Siena anche se non si escludono altri, non preventivati, nelle restanti. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Autolinee Toscane: autisti malati e in quarantena (395), disagi il 31 gennaio. Le province con disservizi - controradio : Autolinee Toscane, 393 autisti assenti, ancora disagi lunedì - GazzettadiSiena : Anche per la giornata di lunedì 31 gennaio 2022, a causa di malattie e quarantene legate al Covid che stanno intere… - NoiTv : Autolinee Toscane: possibili disagi per sciopero venerdì 4 febbraio - FirenzePost : Autolinee Toscane: sciopero il 4 febbraio. Disagi per studenti e pendolari -