Ascolti tv sabato 29 gennaio 2022: C'è posta per te nella serata dedicata alla rielezione di Mattarella al Quirinale vola al 31.1% (Di domenica 30 gennaio 2022) La7 In Onda " Speciale Quirinale : 1.142.000 spettatori (4.9%). Tv8 Un marito per Natale : 374.000 ... poi vede Avanti un Altro! arrivare a Rai3 Tg Regione informa ..., seguito da Blob a ... Ascolti tv ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 30 gennaio 2022) La7 In Onda " Speciale: 1.142.000 spettatori (4.9%). Tv8 Un marito per Natale : 374.000 ... poi vede Avanti un Altro! arrivare a Rai3 Tg Regione informa ..., seguito da Blob a ...tv ...

Advertising

fseviareggio : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Sabato 29 gennaio 2022 Lo speciale TG1 in prima serata fermo all’8.8%. Vola C’è Posta al 31.1% https://t.… - zazoomblog : Ascolti TV Sabato 29 gennaio 2022. Record per C’è Posta per Te (31.1% – 5.6 mln). Porta a Porta 8.8% - #Ascolti… - MondoTV241 : Ascolti TV di sabato 29 gennaio 2022: vince C'è posta per te, bene Porta a Porta, Fbi e In Onda #ascoltiTV - tvblogit : Ascolti tv sabato 29 gennaio 2022: Porta a Porta speciale Quirinale, C’è Posta per Te - see_lallero : Ascolti tv sabato 29 gennaio 2022: Porta a Porta speciale Quirinale, C'è Posta per Te -