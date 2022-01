Advertising

Spettrocoli : Io non sopporto più il fatto che gli amici di mia madre si mettano a pontificare sul fatto che mio padre dovrebbe d… - notmoose_13 : RT @hardc0eur: mi convinco sempre che stare da sola mi proteggerà ma quando vedo i miei amici o il mio ragazzo mi si illuminano le giornate - Paola_zrz : RT @qualunque13: Mio ex collega di lavoro che mi dice che è giusto così, perdere i diritti basilari xke ha “visto” amici morire di covis (m… - vitocaputo01 : RT @ToniaPeluso: Ieri per strada ho incontrato amici che non vedevo da molto. La mia gioia è svanita quando al mio “settimana prossima c’è… - _EM_DaNieLa_EM : RT @sergiodesiena: ...il mio pensiero oggi va a chi mi ha lasciato qualcosa... che niente e nessuno potrà mai cancellare...?? Buona Domeni… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici mio

Isa e Chia

"Ricordo il portiere che abbracciòpadre dopo lo storico 'Viaggio a Reims ' di Abbado e Ronconi ... I miei, da ragazzo, mi chiedevano: perché non vieni con noi al mare, cosa fai sempre in ...A cena con gliaffrontiamo sempre gli stessi argomenti, molti stanno insieme in una bolla di ... Ho creato situazioni reali, ho sempre utilizzato ilpalco come portale per esprimere i miei ...In realtà entrambi hanno detto a un certo punto di non provare un interesse verso l’altro, ma di essere solo amici. Per i fan però era evidente che Carola provasse qualcosa di più per Luigi. “Il mio ...Amici, "Il mio cuore si è fatto più grande": è diventata mamma bis, che gioia per l'ex protagonista del talent show di Maria De Filippi.