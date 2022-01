A casa dovremmo sentirci sicure (e invece...). Il dato allarmante: in Italia ci sono 13 stragi familiari ogni anno (Di domenica 30 gennaio 2022) sono 131 le stragi familiari che si sono registrate in Italia nell'arco degli ultimi dieci anni, per un totale di 287 morti: nel 90,1% dei casi (118) gli autori sono stati uomini, nel 9,9% (13) donne. ... Leggi su globalist (Di domenica 30 gennaio 2022)131 leche siregistrate innell'arco degli ultimi dieci anni, per un totale di 287 morti: nel 90,1% dei casi (118) gli autoristati uomini, nel 9,9% (13) donne. ...

