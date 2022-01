Vip in fin di vita, la devastante notizia: «Ho un tumore al cervello inoperabile» (Di sabato 29 gennaio 2022) Foto a fine articolo. Tom Parker, uno degli ex componenti della boy band The Wanted, ha un tumore al cervello inoperabile. Il cantante, che ha soli 32 anni, ha detto di essere «ancora sotto choc» dopo che gli è stato diagnosticato un glioblastoma al quarto stadio, sei settimane fa. «Sapevo che qualcosa non andava, ma non mi sarei mai aspettato che fosse questo», ha spiegato. Parlando con 'Ok! Magazinè, il cantante ha detto anche che intende mantenere un atteggiamento positivo. «Ho intenzione di combattere», ha spiegato. Parker ha raggiunto la fama nei primi anni 2010 come parte del gruppo The Wanted, che raggiunse la vetta della classifica in Inghilterra con i singoli 'All Time Low' e 'Glad You Camè. Da quando la band si è sciolta nel 2014, Parker ha interpretato Danny Zuko nel musical "Grease" che ha portato in tour ed ... Leggi su howtodofor (Di sabato 29 gennaio 2022) Foto a fine articolo. Tom Parker, uno degli ex componenti della boy band The Wanted, ha unal. Il cantante, che ha soli 32 anni, ha detto di essere «ancora sotto choc» dopo che gli è stato diagnosticato un glioblastoma al quarto stadio, sei settimane fa. «Sapevo che qualcosa non andava, ma non mi sarei mai aspettato che fosse questo», ha spiegato. Parlando con 'Ok! Magazinè, il cantante ha detto anche che intende mantenere un atteggiamento positivo. «Ho intenzione di combattere», ha spiegato. Parker ha raggiunto la fama nei primi anni 2010 come parte del gruppo The Wanted, che raggiunse la vetta della classifica in Inghilterra con i singoli 'All Time Low' e 'Glad You Camè. Da quando la band si è sciolta nel 2014, Parker ha interpretato Danny Zuko nel musical "Grease" che ha portato in tour ed ...

