VIDEO, Neymar verso il rientro: il duro allenamento del brasiliano (Di sabato 29 gennaio 2022) Vittima di una distorsione alla caviglia sinistra con lesione dei legamenti a novembre, Neymar sta recuperando per rientrare il prima possibile

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Neymar Neymar sulla via del recupero: guarda il suo allenamento Vittima di una distorsione alla caviglia sinistra con lesione dei legamenti a novembre, Neymar sta recuperando per rientrare il prima possibile: sui social pubblica il video del suo allenamento

Calcio: Mondiali; Uruguay batte Paraguay e ricomincia a sperare ... ha fermato sull'1 - 1 a Quito un Brasile ancora imbattuto e che non schierava Neymar. Il match è ... mentre due rigori assegnati dall'arbitro all'Ecuador non hanno superato la verifica del video. .

Brasile, Tite: 'Spiace per Neymar, ma c'è Coutinho' VIDEO Calciomercato.com Neymar tra confessione e sfogo sulla vita privata “Ho rischiato di…” Neymar torna a parlare e lo fa con un duro attacco a chi critica, e sfogandosi sulla sua vita privata fuori dal campo.

Calcio: Neymar shock, ‘nel 2014 ho rischiato di non camminare più’ Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Ho preso il pallone e ho sentito un crampo al piede. Non potevo girarmi. Ho iniziato a piangere. Il dottore è venuto a trovarmi e mi ha detto: ‘Ho una notizia per te. Una ...

