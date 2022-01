Napoli. Interdittiva antimafia, stop per sei aziende: i nomi (Di sabato 29 gennaio 2022) Nuovo stop ad altre alcune aziende nel napoletano. Sono scattate altre 6 interdittive antimafia nei confronti di altrettante aziende in provincia di Napoli ma che operano anche nel casertano. Interdittive antimafia, tutti i nomi Si tratta della Xeco, società specializzata nella raccolta rifiuti. Inderdittiva confermata anche alla ditta Moio (onoranze funebri) di Marano, colpita dallo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 29 gennaio 2022) Nuovoad altre alcunenel napoletano. Sono scattate altre 6 interdittivenei confronti di altrettantein provincia dima che operano anche nel casertano. Interdittive, tutti iSi tratta della Xeco, società specializzata nella raccolta rifiuti. Inderdittiva confermata anche alla ditta Moio (onoranze funebri) di Marano, colpita dallo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

ZzuCicciu : RT @concentrazione: #camorra Napoli, interdittiva antimafia per ditta refezione: stop agli appalti nelle scuole e negli ospedali https://t.… - Scisciano : #Napoli, interdittiva antimafia per ditta di refezione operate in alcune scuole e in alcuni ospedali del napoletano… - LiberoCittadArm : Scuola, interdittiva antimafia per la ditta di servizio mensa 'Capital srl' di Napoli: stop alle forniture scolasti… - Mario84441682 : Napoli, interdittiva antimafia per ditta refezione: stop agli appalti nelle scuole e negli ospedali - Daviderel4 : RT @concentrazione: #camorra Napoli, interdittiva antimafia per ditta refezione: stop agli appalti nelle scuole e negli ospedali https://t.… -