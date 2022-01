Milan, Ponciroli: “Kessie insostituibile, capisco la rabbia dei tifosi” (Di sabato 29 gennaio 2022) Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, ha parlato del rinnovo di Franck Kessie con il Milan. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di sabato 29 gennaio 2022) Fabrizio, direttore di Calcio 2000, ha parlato del rinnovo di Franckcon il. Queste le dichiarazioni

Advertising

sportli26181512 : TMW RADIO - Ponciroli: 'Kessie? Il Milan fa bene a rispettare i paletti”: Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2… - MilanNewsit : TMW RADIO - Ponciroli: 'Kessie? Il Milan fa bene a rispettare i paletti” - infoitsport : TMW RADIO - Ponciroli: “Vlahovic non è Scamacca. Kessié? Il Milan fa bene a far rispettare i paletti” - infoitsport : TMW RADIO - Ponciroli: “Vlahovic non è Scamacca. Kessié? Corretta la linea del Milan, ma…” -