Mercato Milan – Retroscena Theo Hernandez: ‘no’ ad un club inglese (Di domenica 30 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di calcioMercato, Theo Hernandez avrebbe rifiutato un'offerta di un grande club che milita in Premier League Leggi su pianetamilan (Di domenica 30 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di calcioavrebbe rifiutato un'offerta di un grandeche milita in Premier League

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan Faivre al Lione con Paquetá: il Milan non molla Lang Il Milan resta alla ricerca di un nuovo giocatore offensivo in vista della prossima stagione. Tra i ... Che in questo mercato invernale ha acquistato due esterni d'attacco, investendo 7 milioni di euro ...

Milan, retroscena Hernandez: no a un club inglese Commenta per primo Theo Hernandez ha messo la firma sul rinnovo del contratto con il Milan fino al 2026. Il terzino francese ha resistito alle avances del Chelsea in questa sessione di mercato.

Mercato Milan, difensore e trequartista per l’estate: i nomi Pianeta Milan Milan, Ordine (Il Giornale): "Affari da concludere in estate? Siamo già a quota 130 milioni...." "Mercato Milan: leggo di affari da concludere la prossima estate, si va dal difensore centrale forte al centrocampista di calore fino alla punta più giovane di Ibra e pronta per la ...

Da Morata a Kulusevski, da Kamara a Ginter: quanti intrecci con Bundesliga, Premier e Liga Il mercato della Juve dipende molto dalle scelte del Tottenham di Conte, il Bayern contende alla Roma il francese del Marsiglia e il tedesco del Borussia M.

