Manuel Bortuzzo: “Lulù mi manca, sono innamorato” (Di sabato 29 gennaio 2022) Ospite a Verissimo Manuel Bortuzzo è tornato a confermare i suoi sentimenti per Lulù Hailé Selassié, rimasta nella casa del GF Vip (dove si sono conosciuti). Nonostante la storia tra i due sia iniziata tra alti e bassi e battute d’arresto, il nuotatore sembra adesso pronto a vivere con lei una storia anche al di fuori della Casa. Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié: l’amore Al salotto di Silvia Toffanin Manuel Bortuzzo ha aperto il suo cuore confessando di essere davvero innamorato di Lulù Hailé Selassié, che gli mancherebbe ogni giorno di più. Il nuotatore ha dovuto abbandonare il reality show anticipatamente per via di alcuni problemi di salute, ma nella Casa è rimasta la principessa con cui ha ... Leggi su cityroma (Di sabato 29 gennaio 2022) Ospite a Verissimoè tornato a confermare i suoi sentimenti perHailé Selassié, rimasta nella casa del GF Vip (dove siconosciuti). Nonostante la storia tra i due sia iniziata tra alti e bassi e battute d’arresto, il nuotatore sembra adesso pronto a vivere con lei una storia anche al di fuori della Casa.Hailé Selassié: l’amore Al salotto di Silvia Toffaninha aperto il suo cuore confessando di essere davverodiHailé Selassié, che gli mancherebbe ogni giorno di più. Il nuotatore ha dovuto abbandonare il reality show anticipatamente per via di alcuni problemi di salute, ma nella Casa è rimasta la principessa con cui ha ...

Advertising

Corriere : Manuel Bortuzzo: «Per i miei aggressori provo pietà. E al Gf Vip mi sono innamorato di Lulù» - doublenationale : RT @claudiamutti67: Quando il Bortuzzo vede il suo amore ???????????#fairylu #manuel #luluemanuel #malù - foggetta38 : RT @LGrullita: IO C HO IL MIO AMORE @manuel_bortuzzo C HO IL MIO MANUEL NON M INTERESSA NIENTE #FAIRYLU #GFVIP #LULUEMANUEL - MartinaAlunni29 : @Ellisc13954510 @manuel_bortuzzo l’amore,l’ammirazione e la passione che ha #fairylu per #manuelbortuzzo, lo vede proprio come un angelo ?? - Giovann43060374 : @Melis_morel @manuel_bortuzzo tutta x te! #fairylu -