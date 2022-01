Labbra pallide? Furbizie e rimedi per averle di un bel rosa naturale

(Di sabato 29 gennaio 2022), consigli e astuzie per recuperare il loro colore. Scegliendo il trattamento giusto, l’aspetto dellemigliorerà in pochissimo tempo. Hai lespente e, soprattutto in inverno? Tranquilla, è normale! Freddo, pioggia e umidità possono alterare il coloredellache tende al. Ovviamente, avere delleridotte L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

glooryetta : Ida bellissima donna ma qualcuno le regali un corso d'armocromia o le butti via tutte quelle tinte labbra pallide c… -

Ultime Notizie dalla rete : Labbra pallide

CheDonna.it

... il pericolo è che il color amaranto possa far apparire. Soprattutto quando è molto ... Ha il grande vantaggio di poter essere utilizzato anche per un total look occhi -da sfoggiare in ...... così scuri, così colmi di un'incontrollabile emozione, di rabbia e di orrore, in lotta con la volontà di controllarsi che la trattiene dalla disperazione! Le guance sono, lesbiancate ...