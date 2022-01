La Juventus non si ferma: dopo Vlahovic tenta il colpo a centrocampo! (Di sabato 29 gennaio 2022) La Juventus non vuole fermarsi in questo mercato di gennaio. Da poco ufficializzato l’acquisto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina sposta il pensiero a centrocampo. L’obiettivo è nel mirino e porta il nome di Denis Zakaria del Borussia Mönchengladbach. La volontà dei bianconeri è quella di portare a Torino il giocatore già a gennaio, operazione possibile solo in caso di cessione da parte dei bianconeri di un centrocampista, sulla lista: Ramsey, Bentancur e Arthur. Zakaria-Borussia- Mönchengladbach A riportarlo è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo instagram. Questo il post: “La @Juventus spinge per @deniszakaria già a gennaio se dovesse uscire un centrocampista (trattative in corso con il @burnleyofficial per @aaronramsey, ma soprattutto con ... Leggi su rompipallone (Di sabato 29 gennaio 2022) Lanon vuolersi in questo mercato di gennaio. Da poco ufficializzato l’acquisto di Dusandalla Fiorentina sposta il pensiero a centrocampo. L’obiettivo è nel mirino e porta il nome di Denis Zakaria del Borussia Mönchengladbach. La volontà dei bianconeri è quella di portare a Torino il giocatore già a gennaio, operazione possibile solo in caso di cessione da parte dei bianconeri di un centrocampista, sulla lista: Ramsey, Bentancur e Arthur. Zakaria-Borussia- Mönchengladbach A riportarlo è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo instagram. Questo il post: “La @spinge per @deniszakaria già a gennaio se dovesse uscire un centrocampista (trattative in corso con il @burnleyofficial per @aaronramsey, ma soprattutto con ...

tancredipalmeri : Con i 15 milioni di euro di commissione pagati agli agenti (ci sarà inclusa anche una percentuale sulla rivendita?)… - AntoVitiello : #Kulusevski proposto al #Milan ma al momento non ci sono le condizioni per aprire una trattativa, sia per la formul… - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Offerta dell'@AVFCOfficial per #Bentancur. Bianconeri non convinti ma si valutano… - Superpanz81 : RT @Gimax38: Eh ma così vuol dire non avere rispetto del fegato dei soliti noti. ?????? #Zakaria #Juventus. Stiamo tornando!!! - Gimax38 : Eh ma così vuol dire non avere rispetto del fegato dei soliti noti. ?????? #Zakaria #Juventus. Stiamo tornando!!! -