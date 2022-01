La Curva Fiesole attacca Commisso: «Hai fatto affari col sistema che combattevi» (Di sabato 29 gennaio 2022) È la pagina Facebook “Fuori dal Coro” che riporta il durissimo comunicato della Curva Fiesole contro Rocco Commisso e Dusan Vlahovic. Il presidente è accusato di fare affari con lo stesso sistema che aveva dichiarato di combattere. Gli si chiedono chiarimenti. Nel mirino, ovviamente, anche l’attaccante serbo, definito «un altro piccolo uomo senza palle, senza onore e senza rispetto». Questo il testo integrale del comunicato. E così siamo alle solite. Un altro piccolo uomo senza palle, senza onore e senza rispetto che se ne va nella squadra senza identità e appartenenza per antonomasia. Un’altra proprietà che dopo aver sbandierato l’amore per il “popolo viola” fa quello che hanno fatto i loro predecessori: vendere i nostri migliori giocatori ai rivali storici. Non ci ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 29 gennaio 2022) È la pagina Facebook “Fuori dal Coro” che riporta il durissimo comunicato dellacontro Roccoe Dusan Vlahovic. Il presidente è accusato di farecon lo stessoche aveva dichiarato di combattere. Gli si chiedono chiarimenti. Nel mirino, ovviamente, anche l’nte serbo, definito «un altro piccolo uomo senza palle, senza onore e senza rispetto». Questo il testo integrale del comunicato. E così siamo alle solite. Un altro piccolo uomo senza palle, senza onore e senza rispetto che se ne va nella squadra senza identità e appartenenza per antonomasia. Un’altra proprietà che dopo aver sbandierato l’amore per il “popolo viola” fa quello che hannoi loro predecessori: vendere i nostri migliori giocatori ai rivali storici. Non ci ...

