I guardalinee di Cile-Argentina squalificati per quattro mesi: hanno usato giubbotti catarinfrangenti al posto delle bandierine (Di sabato 29 gennaio 2022) Avevano dimenticato le bandierine in albergo e, per ovviare, i guardalinee hanno utilizzato dei giubbotti catarinfrangenti, sbandierati quando necessario. Ha del clamoroso quanto è successo stanotte durante Cile-Argentina, sfida valida per il girone di qualificazione ai Mondiali del Qatar. La gaffe è di due guardalinee brasiliani, Fabricio Vilarinho e Rodrigo Figuereido. Che sono stati sospesi per quattro mesi dalla commissione arbitrale della Conmebol. “I guardalinee non disponevano delle attrezzature di base per svolgere il proprio lavoro, e così hanno messo a rischio il normale sviluppo del gioco” Cile-Argentina, qualificazioni del ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 29 gennaio 2022) Avevano dimenticato lein albergo e, per ovviare, iutilizzato dei, sbandierati quando necessario. Ha del clamoroso quanto è successo stanotte durante, sfida valida per il girone di qualificazione ai Mondiali del Qatar. La gaffe è di duebrasiliani, Fabricio Vilarinho e Rodrigo Figuereido. Che sono stati sospesi perdalla commissione arbitrale della Conmebol. “Inon disponevanoattrezzature di base per svolgere il proprio lavoro, e cosìmesso a rischio il normale sviluppo del gioco”, qualificazioni del ...

