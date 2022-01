Gambia-Camerun oggi, Coppa d’Africa 2022: orario, canale tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di sabato 29 gennaio 2022) La Coppa d’Africa 2022 è ormai entrata nelle fasi calde del torneo e si appresta a vivere gli attesissimi quarti di finale, con il Camerun padrone di casa protagonista. I leoni indomabili affronteranno alle ore 17.00 di oggi pomeriggio il Gambia guidato dal belga Tom Saintfiet al Japoma Stadium di Douala: chi passa il turno sfiderà la vincitrice di Egitto-Marocco. I gialloverdi sulla carta appaiono netti favoriti, pur considerando che le sorprese nella rassegna continentale sono all’ordine del giorno. Il Camerun ha avuto la meglio delle Comoros agli ottavi strappando un sudato 2-1, nonostante i rivali abbiano giocato tutta la partita in dieci e senza un portiere di ruolo. Tanta sofferenza anche nel trionfo di misura del Gambia ai danni della Guinea: ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Laè ormai entrata nelle fasi calde del torneo e si appresta a vivere gli attesissimi quarti di finale, con ilpadrone di casa protagonista. I leoni indomabili affronteranno alle ore 17.00 dipomeriggio ilguidato dal belga Tom Saintfiet al Japoma Stadium di Douala: chi passa il turno sfiderà la vincitrice di Egitto-Marocco. I gialloverdi sulla carta appaiono netti favoriti, pur considerando che le sorprese nella rassegna continentale sono all’ordine del giorno. Ilha avuto la meglio delle Comoros agli ottavi strappando un sudato 2-1, nonostante i rivali abbiano giocato tutta la partita in dieci e senza un portiere di ruolo. Tanta sofferenza anche nel trionfo di misura delai danni della Guinea: ...

