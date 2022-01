Facebook abbandona ambizioni pagamenti digitali: chiude Diem (Di sabato 29 gennaio 2022) Facebook abbandona il suo ambizioso progetto di aprire al grande pubblico le critpovalute. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> Come la Spagna vuole regolamentare l’attività degli influencer che pubblicizzano criptovalute La Diem Association, il consorzio creato da Facebook nel 2019 per realizzare una futuristica rete di pagamenti, sta chiudendo e i suoi asset tecnologici sono stati venduti per 200 milioni di dollari a una piccola banca della California che fornisce servizi a società per Bitcoin e Blockchain. Lo riportano il Financial Times e il Wall Street Journal citando alcune fonti. La vendita a Silvergate Capital consentirà probabilmente a Facebook di restituire parte dei fondi ai membri fondatori dell’iniziativa, ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 29 gennaio 2022)il suo ambizioso progetto di aprire al grande pubblico le critpovalute. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> Come la Spagna vuole regolamentare l’attività degli influencer che pubblicizzano criptovalute LaAssociation, il consorzio creato danel 2019 per realizzare una futuristica rete di, stando e i suoi asset tecnologici sono stati venduti per 200 milioni di dollari a una piccola banca della California che fornisce servizi a società per Bitcoin e Blockchain. Lo riportano il Financial Times e il Wall Street Journal citando alcune fonti. La vendita a Silvergate Capital consentirà probabilmente adi restituire parte dei fondi ai membri fondatori dell’iniziativa, ...

Advertising

giornalettismo : Facebook abbandona il suo ambizioso progetto di aprire al grande pubblico le critpovalute. È quanto ha riportato l'… - fabio8ne : RT @classcnbc: META: ADDIO A DIEM #Meta (Facebook) abbandona il progetto cripto #Diem, ex Libra. Per il WSJ, le tecnologia verrà venduta… - infoiteconomia : Meta: la criptovaluta di Facebook sarebbe già morta, la compagnia abbandona i piani per un report - Asgard_Hydra : Meta: la criptovaluta di Facebook sarebbe già morta, la compagnia abbandona i piani per un report -… - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: Facebook abbandona il suo ambizioso progetto di aprire al grande pubblico le criptovalute. Chiude la Diem Association, co… -