(Di sabato 29 gennaio 2022), ildi, sabato 29 gennaio 2022: sono 137.147 ie 377 irilevati in 24 ore. Ieri, complessivamente, in Italia sono stati registrati 143.898in 24 ore e...

Advertising

Corriere : Il bollettino: 137.147 nuovi casi e 377 morti. Tasso stabile al 13,7% Ricoveri e intensive ancora in calo - eziomauro : Covid Italia, il bollettino del 29 gennaio: 137.147 casi e 377 morti - GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 137.147 contagiati • 377 morti • 141.230 guariti -42 terapie intensive | -160 ricoveri… - LaVolage : RT @muntzer_thomas: Intermezzo dalla partita del #Quirinale Ennesima masterclass di @istsupsan Bollettino 19 Gennaio Tabella 5A https://… - infoitinterno : Covid, bollettino oggi: 137.147 contagi e 377 morti. Omicron 2, Vaia (Spallanzani): «Non deve spaventarci» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Sky Tg24

di Roma e Provincia * Asl Roma 1: sono 2.273 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. * Asl Roma 2: sono 2.439 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. * Asl Roma 3: sono 1.674 i ...Lo riferisce ilquotidiano della regione. Diminuiscono i ricoveri che in area medica sono 1497 ( - 40) e 156 quelli in terapia intensiva ( - 12). Sono 4.632 i nuovi positivi al- 19 ...I nuovi casi di Covid e i decessi del bollettino di oggi, sabato 29 gennaio , regione per regione. Di seguito i positivi. Il primo dato ...Covid, il bollettino di oggi, sabato 29 gennaio 2022: sono 137.147 i contagi e 377 i morti rilevati in 24 ore. Ieri, complessivamente, in Italia sono stati registrati 143.898 contagi in 24 ore ...