Chiamano la figlia Ikea e ricevono in regalo un divano: lei ricorre alle vie legali per cambiare nome (Di sabato 29 gennaio 2022) Una ragazza oggi 19enne ha deciso di cambiare il nome bizzarro, Ikea, datogli dei genitori dopo la sua nascita. L’azienda premiò i genitori regalando loro un divano e una fornitura di giochi Ama l’Ikea e ci va spesso ma chiamarsi come la multinazionale non è stato proprio semplice. La bizzarra idea è venuta ai suoi L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 29 gennaio 2022) Una ragazza oggi 19enne ha deciso diilbizzarro,, datogli dei genitori dopo la sua nascita. L’azienda premiò i genitori regalando loro une una fornitura di giochi Ama l’e ci va spesso ma chiamarsi come la multinazionale non è stato proprio semplice. La bizzarra idea è venuta ai suoi L'articolo NewNotizie.it.

bwoahgirl : “Quelle cose” QUELLE COSE SI CHIAMANO CAPOLAVORI, FIGLIA MIA GUARDATI ÇUKUR E DOPO POSSIAMO DISCUTERE - Gemelli_Amber : Follow Business24 ''Business24 è la testata più importante in #Italia per l’informazione del settore #imprese, spe… - Pepautore : Chiamano la figlia #IKEA e ottengono un divano in regalo: ma lei viene bullizzata per anni. Lei lo chiamava Billy il bullo. - NCIGNORA : Pensa se l'avessero chiamata Durex ?? -