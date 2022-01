(Di sabato 29 gennaio 2022) "Serve la scintilla per ritrovare fiducia e morale", dice il tecnico crociato- Mettersi alle spalle la scorsa stagione, ritrovare ildi osare e la consapevolezza dei propri mezzi per ...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Cittadella col Cosenza per i playoff,Parma a caccia del riscatto - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Parma. Iachini 'Servono coraggio e personalità, Crotone solido' - sportparma : Parma-Crotone: info, convocati e probabili formazioni - psb_original : Parma, i convocati di Iachini per il Crotone #SerieB - sportparma : Ufficiale: Siligardi alla Feraplisalò a titolo definitivo -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Parma

... legare il gioco in maniera più efficace - spiega il tecnico del- . Dobbiamo diventare una ... dobbiamo ricercare la scintilla che serva per fiducia e morale, aspetti fondamentali nel". Di ...Arbitri: Fabio Mavaro die Francesco Cocco di; crono: Alessandro Elia di Pisa. ... TAGSa cinque campo ligure Francesco Cipolla Sampdoria Futsal CONDIVIDI Facebook Twitter ...La Lega B ha reso noti gli orari delle partite di campionato dalla 3a alla 9a giornata del girone di ritorno. Ecco le date e gli orari del Parma Calcio 1913: 22° giornata: Parma-Pordenone (sabato 12 f ...La S.S. TURRIS CALCIO comunica il rientro del centrocampista Stefano Palmucci al PARMA CALCIO 1913, club dal quale era arrivato a titolo temporaneo all’inizio della stagione sportiva in corso. La soci ...