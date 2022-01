ATP Cordoba 2022: il tabellone. Dominic Thiem ritorna in campo, Lorenzo Sonego nel suo lato di semifinale (Di sabato 29 gennaio 2022) Appena al quarto anno di vita, il Cordoba Open, ATP 250 che segna l’inizio della Gira Sudamericana, ha già avuto modo di raccontare due storie al limite dell’incredibile. La prima si lega a Juan Ignacio Londero, che è proprio originario di poco lontano e che, nel 2019, con una wild card, sorprese chiunque, batté un allora quotatissimo Guido Pella e vinse il suo primo torneo in carriera. La seconda è relativa a Juan Manuel Cerundolo, ed è avvenuta lo scorso anno: il nativo di Buenos Aires è diventato il primo dal 2004 a vincere un torneo partendo dalle qualificazioni. Tutti e due sono in gara in questa edizione, ma il vero elemento di novità è un altro: c’è infatti il ritorno in campo di Dominic Thiem. L’austriaco non scendeva in campo dall’ATP 250 di Mallorca, e sarà impegnato anche nel torneo di ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Appena al quarto anno di vita, ilOpen, ATP 250 che segna l’inizio della Gira Sudamericana, ha già avuto modo di raccontare due storie al limite dell’incredibile. La prima si lega a Juan Ignacio Londero, che è proprio originario di poco lontano e che, nel 2019, con una wild card, sorprese chiunque, batté un allora quotatissimo Guido Pella e vinse il suo primo torneo in carriera. La seconda è relativa a Juan Manuel Cerundolo, ed è avvenuta lo scorso anno: il nativo di Buenos Aires è diventato il primo dal 2004 a vincere un torneo partendo dalle qualificazioni. Tutti e due sono in gara in questa edizione, ma il vero elemento di novità è un altro: c’è infatti il ritorno indi. L’austriaco non scendeva indall’ATP 250 di Mallorca, e sarà impegnato anche nel torneo di ...

