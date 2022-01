Verso il Quirinale, incontro Salvini, Conte e Letta per cercare di far quadrare un cerchio che senza Draghi e Mattarella ‘non gira’ (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Spero che entro sera si abbia il nome del ‘quirinabile’ e domani si possa chiudere la partita“, così poco fa Giovanni Toti, governatore della Liguria, rivelandosi cronisti che poco fa, in questa giornata, fra tra Conte, Letta e Salvini “ci sono stati più contatti. Verso il Quirinale: dopo un mini vertice tenutosi negli uffici del M5s, i tre torneranno ad aggiornarsi di qui a un’ora… Anzi, i tre avrebbero tenuto un vero e proprio vertice negli uffici del M5s di Montecitorio e, a quanto pare, si sarebbero lasciati con l’accordo di tornare ad incontrarsi entro circa un’ora “per fare il punto della situazione”. Verso il Quirinale, la Bernini (Fi): “Abbiamo aperto una trattativa con il centrosinistra, ora vediamo…” A confermare il confronto, è stata poi anche Annamaria ... Leggi su italiasera (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Spero che entro sera si abbia il nome del ‘quirinabile’ e domani si possa chiudere la partita“, così poco fa Giovanni Toti, governatore della Liguria, rivelandosi cronisti che poco fa, in questa giornata, fra tra“ci sono stati più contatti.il: dopo un mini vertice tenutosi negli uffici del M5s, i tre torneranno ad aggiornarsi di qui a un’ora… Anzi, i tre avrebbero tenuto un vero e proprio vertice negli uffici del M5s di Montecitorio e, a quanto pare, si sarebbero lasciati con l’accordo di tornare ad incontrarsi entro circa un’ora “per fare il punto della situazione”.il, la Bernini (Fi): “Abbiamo aperto una trattativa con il centrosinistra, ora vediamo…” A confermare il confronto, è stata poi anche Annamaria ...

Advertising

lorepregliasco : I tre nomi del centrodestra sono Pera, Nordio e Moratti. È una rosa fatta per essere bruciata e per consentire di a… - sostengoi40 : RT @sostengoi40: Il centrodestra oggi sosterrà la Casellati. I 5stelle che cosa stanno facendo? - Motorsponly : #salvini verso #belloni, #cartabia oppure ritenta con #casellati. Esclude #Draghi #quirinale #presidentedellarepubblica - infoitinterno : Quirinale, verso la sesta fumata nera. Incontro Draghi-Salvini per un accordo - L'Unione - ginocalcinotto : RT @pameladiverona: In corsa verso il Quirinale ?? -