Trento-Varese oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Dolomiti Energia Trentino-Openjobmetis Varese, valida come recupero della 13esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Nell’ultima giornata di campionato, gli uomini di coach Molin hanno raccolto una bella vittoria contro Napoli, e anche contro Andorra, in Eurocup, si sono visti importanti segnali di ripresa dopo le numerose assenze causa Covid. Per Varese, la vittoria contro Venezia nell’ultima sfida, ma in settimana è arriavta la burrascosa rottura con Alessandro Gentile, che andrà a Brindisi; al suo posto, dovrebbe arrivare Riccardo Visconti, ma, nel caso, non in tempo per giocare contro Trento. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di venerdì 28 gennaio. La partita sarà ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’e le indicazioni per vedere inDolomiti Energia Trentino-Openjobmetis, valida come recupero della 13esima giornata dellaA1di. Nell’ultima giornata di campionato, gli uomini di coach Molin hanno raccolto una bella vittoria contro Napoli, e anche contro Andorra, in Eurocup, si sono visti importanti segnali di ripresa dopo le numerose assenze causa Covid. Per, la vittoria contro Venezia nell’ultima sfida, ma in settimana è arriavta la burrascosa rottura con Alessandro Gentile, che andrà a Brindisi; al suo posto, dovrebbe arrivare Riccardo Visconti, ma, nel caso, non in tempo per giocare contro. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di venerdì 28 gennaio. La partita sarà ...

