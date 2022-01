Top player last minute, la Juventus ci spera: ecco come può arrivare (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Juventus alla finestra per il big che può approdare a Torino nelle ultime ore del calciomercato invernale: ecco cosa manca In attesa dell’annuncio ufficiale che regalerà Dusan Vlahovic ad… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 28 gennaio 2022) Laalla finestra per il big che può approdare a Torino nelle ultime ore del calciomercato invernale:cosa manca In attesa dell’annuncio ufficiale che regalerà Dusan Vlahovic ad… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

SilverErLucano : Questo under Klopp diventerà un top player clamoroso - araujopampanin : @Rosa_BiancoNera @acffiorentina Mmm non è un top player - Ciro10inter : @Smgii1908 La gente vuole più soldi .prendessero un top player vedi come la Nike ci darebbe anche il triplo .i diri… - ArturoDb72 : RT @TuttoMercatoWeb: ESCLUSIVA TMW - Vlahovic Day, Stankovic: 'Potenziale da top player, sembra abbia già 30 anni' - calciomercatoit : ?? -