Tesoro: in rialzo rendimenti nell'asta Btp 5 e 10 anni (Di venerdì 28 gennaio 2022) rendimenti in rialzo nell'asta di Btp a 5 e 10 anni collocati oggi dal Tesoro per complessivi 6,5 miliardi di euro. In particolare, il Btp con scadenza agosto 2026 (11esima tranche) per 3 miliardi di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022)indi Btp a 5 e 10collocati oggi dalper complessivi 6,5 miliardi di euro. In particolare, il Btp con scadenza agosto 2026 (11esima tranche) per 3 miliardi di ...

Advertising

andreadortenzio : Tesoro: in rialzo rendimenti nell'asta Btp 5 e 10 anni - Economia - ANSA - iconanews : Tesoro: in rialzo rendimenti nell'asta Btp 5 e 10 anni - fisco24_info : Tesoro: in rialzo rendimenti nell'asta Btp 5 e 10 anni: Collocati titoli per complessivi 6,5 miliardi - ansa_economia : Spread Btp-Bund chiude in rialzo a 139 punti base. Rendimento del prodotto del Tesoro all'1,28% #ANSA - fisco24_info : Spread Btp-Bund chiude in rialzo a 139 punti base: Rendimento del prodotto del Tesoro all'1,28% -