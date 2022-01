Settimana in rosso per le Borse europee tra Fed e Ucraina | Milano giù del 2 | 9% da inizio 2022

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ottava in altalena per i listini del Vecchio Continente con gli investitori appesi alle preoccupazioni per la Fed, l'impatto della variante Omicron e la crisi

Ultime Notizie dalla rete : Settimana rosso

Conclusa la lettura, Midolo si alza, si avvicina lentamente alle pesanti tende di vellutoche ... Il 26 luglio, nella piazza Pietro Micca di Boccadifalco, si inaugura laculturale della ......sulla situazione ucraina e la politica sui tassi Usa della Federal Reserve sono stati i fattori che hanno originato unain altalena per le Borse europee chiusasi con un bilancio in...Borsa: settimana in rosso tra Fed e Ucraina, Milano giu' del 2,9% da inizio 2022. (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 gen - Le tensioni sulla situazione ucraina e la politica sui tassi Usa del ...Chiusure negative per le piazze europee, al termine di una seduta decisamente nervosa. Milano ha perso l'1,18%, limando il calo rispetto ad una giornata tutta in rosso. In complesso, la settimana per ...