Serena Mollicone uccisa in caserma: tracce di legno e vernice sul volto e tra i capelli (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il sacchetto di plastica posizionato sulla testa di Serena Mollicone incastra gli assassini. Lo hanno detto in aula, questa mattina, i carabinieri del Ris che hanno analizzato i reperti conservati per quasi 22 anni. Nella parte finale... Leggi su today (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il sacchetto di plastica posizionato sulla testa diincastra gli assassini. Lo hanno detto in aula, questa mattina, i carabinieri del Ris che hanno analizzato i reperti conservati per quasi 22 anni. Nella parte finale...

Advertising

0x800a : RT @Corriere: Mollicone, il Ris e le prove sul delitto in caserma: «Sul nastro attorno a testa i resti della porta» - romatoday : Serena Mollicone uccisa in caserma: tracce di legno e vernice sul volto e tra i capelli - Corriere : Mollicone, il Ris e le prove sul delitto in caserma: «Sul nastro attorno a testa i resti della porta» - infotemporeale : Cassino / Delitto Serena Mollicone, al centro del dibattito processuale ancora la “porta del bagno” - ClarabellaBest : RT @chilhavistorai3: “Serena Mollicone asfissiata con un sacchetto in testa', dopo una colluttazione e un trauma compatibile con l'impatto… -