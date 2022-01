Sci alpino, Romane Miradoli davanti a tutte nella seconda prova di Garmisch. Italiane nelle retrovie, Brignone non parte (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si è conclusa da pochi minuti la seconda prova cronometrata di discesa sulla Kandahar di Garmisch-partenkirchen. Il pendio tedesco ospita l’ultimo appuntamento dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino femminile prima dell’imminente Olimpiade invernale, motivo per cui tante atlete hanno deciso di disertare la trasferta. A far segnare il miglior crono nel trial odierno, caratterizzato da partenza ribassata causa vento, è stata la francese Romane Miradoli che ha preceduto di 0”21 l’austriaca Mirjam Puchner. Terza l’elvetica Corinne Suter (+0”39), più veloce di tutte ventiquattro ore fa. In quarta e quinta posizione troviamo rispettivamente la seconda austriaca del lotto Cornelia Huetter (+0”45) e la padrona di casa ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si è conclusa da pochi minuti lacronometrata di discesa sulla Kandahar dinkirchen. Il pendio tedesco ospita l’ultimo appuntamento dedicato alla Coppa del Mondo di scifemminile prima dell’imminente Olimpiade invernale, motivo per cui tante atlete hanno deciso di disertare la trasferta. A far segnare il miglior crono nel trial odierno, caratterizzato danza ribassata causa vento, è stata la franceseche ha preceduto di 0”21 l’austriaca Mirjam Puchner. Terza l’elvetica Corinne Suter (+0”39), più veloce diventiquattro ore fa. In quarta e quinta posizione troviamo rispettivamente laaustriaca del lotto Cornelia Huetter (+0”45) e la padrona di casa ...

Advertising

GDF : Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’a… - Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - Eurosport_IT : CURTONI d'Ampezzo! ?? ???? L'azzurra vince il Super-G davanti al pubblico di casa e festeggia la seconda vittoria in… - RSIsport : ?????? La Gran Becca in calendario già dalla prossima stagione, in programma 4 prove veloci #RSISport - sportface2016 : #Brignone assente alla seconda prova di #Garmisch -