Scambio in culla, una delle mamme a I Fatti Vostri: 'Così ci siamo accorti che allattavo una bimba non mia' (Di venerdì 28 gennaio 2022) A I Fatti Vostri parla la signora Paola, la donna che e che da allora vive in un incubo. La donna ha denunciato l'errore commesso all'interno di un prestigioso ospedale bresciano. La donna chiede ora ...

CuriosityZein : NEONATE SCAMBIATE in CULLA! - kublaikhan70 : @AndreaScanzi @LaFeltrinelli Quando lo scambio nella culla avviene a 47 anni ! - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: A Brescia c’è stato uno scambio di neonate in culla. Paola racconta la sua storia a #Pomeriggio5 - storie_italiane : Lo choc e le polemiche per lo scambio di due neonate in culla il papà si accorge che quella non è sua figlia!… - Valedance11 : RT @vitaindiretta: Scambio in culla: mamma allatta bimba non sua. Gli aggiornamenti di @forlanilu - #LaVitaInDiretta -