Rapporto settimanale: mercati in calo poiché la SEC ha rifiutato un proposta di ETF Bitcoin (Di venerdì 28 gennaio 2022) La SEC ha rifiutato l'ennesima proposta di ETF sulle criptovalute e ha puntato su altre due Reddit segue Twitter nell'introduzione del supporto per avatar NFT Le autorità di regolamentazione thailandesi stanno cercando di ridurre l'uso delle criptovalute nei pagamenti Il watchdog dei mercati finanziari statunitensi sta sondando le migliori piattaforme crittografiche rispetto ai prodotti crittografici ad alto rendimento Il settore delle criptovalute si sta riprendendo da un ampio sell-off di metà settimana innescato dalle osservazioni del presidente della Fed Jerome Powell sulla politica monetaria statunitense. Bitcoin ha perso la presa sul livello di 37.000$ all'inizio di oggi e attualmente viene scambiato a 36.250$. Ethereum ha perso il 3,15% nelle ultime 24 ore e sta oscillando intorno ai 2.370$. Anche i token ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 28 gennaio 2022) La SEC hal'ennesimadi ETF sulle criptovalute e ha puntato su altre due Reddit segue Twitter nell'introduzione del supporto per avatar NFT Le autorità di regolamentazione thailandesi stanno cercando di ridurre l'uso delle criptovalute nei pagamenti Il watchdog deifinanziari statunitensi sta sondando le migliori piattaforme crittografiche rispetto ai prodotti crittografici ad alto rendimento Il settore delle criptovalute si sta riprendendo da un ampio sell-off di metà settimana innescato dalle osservazioni del presidente della Fed Jerome Powell sulla politica monetaria statunitense.ha perso la presa sul livello di 37.000$ all'inizio di oggi e attualmente viene scambiato a 36.250$. Ethereum ha perso il 3,15% nelle ultime 24 ore e sta oscillando intorno ai 2.370$. Anche i token ...

