Propaganda Live oggi non va in onda | perché | il motivo

(Di venerdì 28 gennaio 2022) 28 gennaio, venerdì 28 gennaio 2022, su La7 non va in, il consueto appuntamento condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro? La trasmissione lascia il posto alla Maratona Mentana sulle elezioni per il Quirinale, che prosegue anche in prima serata per seguire l’esito della sesta votazione. Tutti i fan di Zoro e della sua squadra non devono temere,tornerà in diretta con uno speciale lunedì 31 gennaio, per fare il punto sulla situazione e sull’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Ecco dunquenon va in, al suo posto continuerà Enrico Mentana con lo speciale del Tg La7, la ...

Advertising

welikeduel : Chiara Valerio sui risultati delle elezioni suppletive di Roma e sul 13% di Italia Viva #propagandalive… - PieroPelu : A Propaganda Live mi hanno dato un voto come Presidente della Repubblica! #propagandalive @welikeduel - welikeduel : Il nuovo messaggio di Silvio #Berlusconi per #propagandalive @sabinaguzzanti - Anonimoperora : @Fra1199 @nunziospc @Marta_Brambilla Ne parlo io. A Propaganda Live non c'è l'intento di diffamare. Chi incolla i c… - chiaradimizio : RT @AntonioSbraga: @welikeduel +++Quirinale, pur di mandare in onda Propaganda Live i grandi elettori pronti a votare scheda Bianchi+++ #Zo… -

Ultime Notizie dalla rete : Propaganda Live

La7

... in onda dalle 21.20 su Rai 3 Quarto Grado (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4 Grande Fratello Vip (reality show), in onda dalle 21.20 su Canale 5, in ..., ore 21:15 su La 7 Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia. Alessandro Borghese " 4 ...Former Defence Forces soldier Lisa Smith was proposed to by a man she lived with in Syria who produced propaganda for the Islamic State, her trial has heard.In a press release, Principal District and Sessions Judge Mallikarjuna Gowda said the allegations are a form of propaganda against him and he did not cause disrespect to such a great personality.