"Peccato, è troppo giovane". Vittorio Feltri sotterra Matteo Renzi: "Ecco dove lo vorrei vedere" (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Peccato che Renzi sia troppo giovane altrimenti preferirei vederlo al Quirinale piuttosto che in televisione”. Così Vittorio Feltri è intervenuto con un tweet dopo aver ascoltato l'intervento di Matteo Renzi, che ha accusato gran parte dei suoi colleghi di non avere “cultura istituzionale”, altrimenti non sarebbe stato proposto il nome di Elisabetta Belloni. “Qualcuno è cresciuto con senso istituzionale di un Gormito”, ha dichiarato il leader di Italia Viva riferendosi a Matteo Salvini e Giuseppe Conte, i “queenmaker” di questa operazione che dovrebbe portare il capo dei servizi segreti al Quirinale. “Diciamocelo, hanno pensato a lei perché è donna, è l'unico motivo per cui hanno fatto il suo nome - è stata la stoccata di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) “chesiaaltrimenti preferirei vederlo al Quirinale piuttosto che in televisione”. Cosìè intervenuto con un tweet dopo aver ascoltato l'intervento di, che ha accusato gran parte dei suoi colleghi di non avere “cultura istituzionale”, altrimenti non sarebbe stato proposto il nome di Elisabetta Belloni. “Qualcuno è cresciuto con senso istituzionale di un Gormito”, ha dichiarato il leader di Italia Viva riferendosi aSalvini e Giuseppe Conte, i “queenmaker” di questa operazione che dovrebbe portare il capo dei servizi segreti al Quirinale. “Diciamocelo, hanno pensato a lei perché è donna, è l'unico motivo per cui hanno fatto il suo nome - è stata la stoccata di ...

