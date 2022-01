Mobilitazione a Salerno sul caso del medico Gerardo Torre

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPierluigi Paragone, Paolo Brosio, Enrico Montesano, Erich Grimaldi, Mario Gallo hanno assicurato il loro sostegno e la loro adesione oggi allacon la quale, alle 18, il raggruppamento cooperativo “Insieme per la Costituzione”, attenderà con unain piazza Dante sul Lungomare Trieste al’esito del consiglio disciplinare dell’Ordine dei medici diche ha convocato il dottordopo l’apertura di un procedimento disciplinare. Secondo le associazioni che oggi manifesteranno. L’ordine vuole bloccareper aver aspramente criticato in pubblico l’uso dei protocolli ministeriali a base di “vigile attesa e Tachipirina”, che le Associazioni No Greenpass, Ancora ...

È il giorno della mobilitazione a sostegno del dottore Gerardo Torre. Il medico paganese questa sera – come riporta "Il Quotidiano del Sud" oggi in edicola – dovrà presentarsi all'Ordine dei Medici di ...