Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti decide di parlare di lei e stupisce tutti: “Le ho dato un suggerimento per stare meglio …” (Di venerdì 28 gennaio 2022) In questi giorni non si fa altro che parlare della fine inaspettata del matrimonio di Michelle Hunziker. La coppia, formata dalla showgirl svizzera e da Tomaso Trussardi, pareva collaudata e felice e, invece, al suo interno nascondeva profonde insoddisfazioni se i due hanno deciso, nonostante le due bambine piccole, Celeste e Sole, di separarsi. Il gossip, appena la notizia della separazione è iniziata a circolare, ha lanciato la bomba di un’eventuale riconciliazione e ritorno di fiamma tra la Hunziker e l’ex marito Eros Ramazzotti ma lui ha prontamente smentito. Se nelle prime ore dopo che la notizia della fine del matrimonio dell’ex moglie il cantante romano ha solo smentito le voci che si stavano rincorrendo, qualche ora fa ha, invece, parlato a cuore aperto. Vediamo cosa ha ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 28 gennaio 2022) In questi giorni non si fa altro chedella fine inaspettata del matrimonio di. La coppia, formata dalla showgirl svizzera e da Tomaso Trussardi, pareva collaudata e felice e, invece, al suo interno nascondeva profonde insoddisfazioni se i due hanno deciso, nonostante le due bambine piccole, Celeste e Sole, di separarsi. Il gossip, appena la notizia della separazione è iniziata a circolare, ha lanciato la bomba di un’eventuale riconciliazione e ritorno di fiamma tra lae l’ex maritoma lui ha prontamente smentito. Se nelle prime ore dopo che la notizia della fine del matrimonio dell’ex moglie il cantante romano ha solo smentito le voci che si stavano rincorrendo, qualche ora fa ha, invece, parlato a cuore aperto. Vediamo cosa ha ...

Advertising

annjosiah : RT @IlContiAndrea: Domani ospiti a #Uà da #ClaudioBaglioni Fiorello (in collegamento audio), Il Volo, Massimo Ghini, Laura Chiatti, Michell… - infoitcultura : Eros Ramazzotti rompe il silenzio su Michelle Hunziker: la verità sul loro rapporto - infoitcultura : Tomaso Trussardi rimpiazza Michelle Hunziker con un’altra: tale e quale a lei | FOTO - sciutoandre : RT @sisivabbe: Michelle Hunziker si separa anche da Tomaso Trussardi. Che per fortuna non scrive canzoni demmerda. -