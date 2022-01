Maxi appalto per le mense di ospedali | scuole ed enti | ecco i requisiti necessari

(Di venerdì 28 gennaio 2022) ANCONA -per la fornitura di derrate alimentari sostenibili aded. La Stazione unica appaltante delle Marche, in qualità di soggetto aggregatore, ha avviato una gara ...

Advertising

Borderline_24 : #Puglia, maxi #Appalto per la ristorazione negli ospedali: 'Gara da 372 milioni di euro, a rischio lavoratori'… - NTR24 : Terza corsia dell’A1, la decisione del Consiglio di Stato: alla sannita Medil il maxi appalto… -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi appalto

corriereadriatico.it

ANCONA -per la fornitura di derrate alimentari sostenibili ad enti, scuole ed ospedali. La Stazione unica appaltante delle Marche, in qualità di soggetto aggregatore, ha avviato una gara da 23.Unmilionario per la realizzazione dell'ospedale Covid alla Fiera del Levante, in cambio di ... e la Cobar di Altamura, capofila del raggruppamento che ha costruito il presidio delle- ...ANCONA - Maxi appalto per la fornitura di derrate alimentari sostenibili ad enti, scuole ed ospedali. La Stazione unica appaltante delle Marche, in qualità di soggetto aggregatore, ...Potrebbe essere stato questo lo scambio fra l’ex capo della Protezione civile, Mario Lerario, e la Cobar di Altamura, capofila del raggruppamento che ha ...