L’attacco ransomware al Ministero della Giustizia francese

Prima L'attacco hacker, riuscendo a bypassare tutti i controlli di sicurezza del portale e degli archivi. Poi la richiesta di riscatto da pagare entro e non oltre giovedì 10 febbraio 2022. Questo è la cornice del quadro in cui si inserisce la storia delL'attacco ransomware subito nella giornata di ieri – giovedì 27 gennaio – dai sistemi informatici del Ministero della Giustizia francese. Le modalità sono sempre le stesse: furto dei dati e restituzione solamente dopo aver soddisfatto le richieste economiche avanzate dai pirati informatici. LEGGI ANCHE > Secondo un report dell'FBI l'Italia è il paese più a rischio del mondo per gli attacchi hacker A rivendicare L'attacco ransomware di ieri è stato il gruppo di cyber-criminali LockBit

