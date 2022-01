Juventus, Vlahovic ha scelto la maglia numero 7 indossata da Ronaldo fino a pochi mesi fa (Di venerdì 28 gennaio 2022) DV7. Dusan Vlahovic ha firmato con la Juventus e ha scelto la maglia numero 7. Proprio quella indossata da Cristiano Ronaldo fino ad agosto, prima di fuggire via dai bianconeri. Il serbo, con tanta personalità, ha dunque deciso di raccogliere a tutti gli effetti l’eredità del portoghese e indosserà una maglia “pesante”. Lascia così il numero 9, che è di Morata, e non indosserà il numero 28, data del suo compleanno. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) DV7. Dusanha firmato con lae hala7. Proprio quellada Cristianoad agosto, prima di fuggire via dai bianconeri. Il serbo, con tanta personalità, ha dunque deciso di raccogliere a tutti gli effetti l’eredità del portoghese e indosserà una“pesante”. Lascia così il9, che è di Morata, e non indosserà il28, data del suo compleanno. SportFace.

